|Investition im Fokus
|
24.12.2025 11:03:13
Binance Coin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Gestern vor 3 Jahren war ein Binance Coin 246,16 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in BNBinvestiert, wäre er nun im Besitz von 4,062 Binance Coin. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 23.12.2025 gerechnet (843,72 USD), wäre die Investition nun 3 427,59 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 242,76 Prozent gleich.
Am 10.03.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 533,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 07.10.2025 erreicht und liegt bei 1 310,96 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: solvertv / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1798
|
0,0002
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
183,85
|
-0,3100
|
|
-0,17
|Britische Pfund
|
0,8728
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9282
|
-0,0009
|
|
-0,09
|Hongkong-Dollar
|
9,172
|
-0,0002
|
|
0,00