Binance Coin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Binance Coin verdienen können.

Gestern vor 3 Jahren war ein Binance Coin 246,16 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in BNBinvestiert, wäre er nun im Besitz von 4,062 Binance Coin. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 23.12.2025 gerechnet (843,72 USD), wäre die Investition nun 3 427,59 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 242,76 Prozent gleich.

Am 10.03.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 533,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 07.10.2025 erreicht und liegt bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net