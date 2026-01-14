Binance Coin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Binance Coin gewesen.

Binance Coin notierte am 13.01.2025 bei 687,89 USD. Bei einer Investition von 100 USD in BNB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,1454 Binance Coin. Die gehaltenen Binance Coin wären gestern 137,00 USD wert gewesen, da sich der BNB-USD-Kurs auf 942,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,00 Prozent erhöht.

Am 10.03.2025 fiel BNB auf ein 52-Wochen-Tief bei 533,45 USD. Am 07.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net