Binance Coin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in Binance Coin gebracht.

Gestern vor 3 Jahren war ein Binance Coin 304,80 USD wert. Bei einer BNB-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,281 Binance Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 902,18 USD, da sich der Wert von Binance Coin am 20.01.2026 auf 884,59 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 190,22 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 bei 533,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Binance Coin wurde am 07.10.2025 erreicht und liegt bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: solvertv / Shutterstock.com,ymcgraphic / Shutterstock.com

