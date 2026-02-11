|Performance-Check
Binance Coin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Binance Coin wurde am 10.02.2023 zu einem Wert von 306,16 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1 000 USD in BNB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3,266 Binance Coin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 023,50 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.02.2026 auf 619,51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 102,35 Prozent zugenommen.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 533,45 USD und wurde am 10.03.2025 erreicht. Am 07.10.2025 erreichte Binance Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.
