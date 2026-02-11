Performance-Check 11.02.2026 11:03:13

Binance Coin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Bei einem frühen Investment in Binance Coin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Binance Coin wurde am 10.02.2023 zu einem Wert von 306,16 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1 000 USD in BNB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3,266 Binance Coin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 023,50 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.02.2026 auf 619,51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 102,35 Prozent zugenommen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 533,45 USD und wurde am 10.03.2025 erreicht. Am 07.10.2025 erreichte Binance Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

