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22.04.2026 06:10:00
Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: Apples MacBook Neo überrollt die Konkurrenz
Apples 700-Euro-Notebook sticht alle aktuellen Windows-Konkurrenten aus. Wir besprechen, wie das gelingen konnte: Folge 2026/8 des Podcasts Bit-Rauschen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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