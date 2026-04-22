22.04.2026 06:10:00

Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: Apples MacBook Neo überrollt die Konkurrenz

Apples 700-Euro-Notebook sticht alle aktuellen Windows-Konkurrenten aus. Wir besprechen, wie das gelingen konnte: Folge 2026/8 des Podcasts Bit-Rauschen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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