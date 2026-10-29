29.10.2026 02:58:02

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin Gain, but XRP Falls as Kevin Warsh-Led Fed Holds Rates Steady: Analyst Puts $95,000 Bitcoin on the Table for Q4

This article Bitcoin, Ethereum, Dogecoin Gain, but XRP Falls as Kevin Warsh-Led Fed Holds Rates Steady: Analyst Puts $95,000 Bitcoin on the Table for Q4 originally appeared on Benzinga.com

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