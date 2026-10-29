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29.10.2026 02:58:02
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin Gain, but XRP Falls as Kevin Warsh-Led Fed Holds Rates Steady: Analyst Puts $95,000 Bitcoin on the Table for Q4
This article Bitcoin, Ethereum, Dogecoin Gain, but XRP Falls as Kevin Warsh-Led Fed Holds Rates Steady: Analyst Puts $95,000 Bitcoin on the Table for Q4 originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1203
|
0,0010
|
|
0,09
|Japanischer Yen
|
176,191
|
-0,2490
|
|
-0,14
|Britische Pfund
|
0,8341
|
-0,0018
|
|
-0,22
|Schweizer Franken
|
0,92
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Hongkong-Dollar
|
8,7875
|
0,0066
|
|
0,07