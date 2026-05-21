21.05.2026 09:34:22

Bitcoin, Ethereum Brought Pain To Investors, But This DeFi Token Has Some Sitting On 122% Gains In 2026

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