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18.11.2026 03:11:10
Bitcoin, Ethereum Dip, While XRP, Dogecoin Gain as US Launches 'Self-Defense' Strikes Against Iran: Analyst Asks BTC Investors to 'Endure' Next 2 Months of Pain
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