|
24.11.2025 15:49:08
Bitcoin, Ethereum ETFs Shed $1.9 Billion In Assets—And It Could Get Even Worse
This article Bitcoin, Ethereum ETFs Shed $1.9 Billion In Assets—And It Could Get Even Worse originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1523
|
0,0008
|
|
0,07
|Japanischer Yen
|
180,762
|
0,5820
|
|
0,32
|Britische Pfund
|
0,8794
|
0,0005
|
|
0,05
|Schweizer Franken
|
0,9313
|
0,0003
|
|
0,03
|Hongkong-Dollar
|
8,9659
|
0,0053
|
|
0,06