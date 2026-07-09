|
09.07.2026 19:22:09
Bitcoin, Ethereum Exchange Supplies at Historic Lows: Is This Bullish?
This article Bitcoin, Ethereum Exchange Supplies at Historic Lows: Is This Bullish? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1415
|
-0,0015
|
|
-0,13
|Japanischer Yen
|
184,63
|
-0,9800
|
|
-0,53
|Britische Pfund
|
0,8523
|
-0,0005
|
|
-0,06
|Schweizer Franken
|
0,9238
|
0,0013
|
|
0,14
|Hongkong-Dollar
|
8,9491
|
-0,0072
|
|
-0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.