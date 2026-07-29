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29.07.2026 19:14:32
Bitcoin, Ethereum Face Crucial Monthly Close on Friday: These Are the Levels to Watch
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Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen stiegen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.