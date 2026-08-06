06.08.2026 04:05:36

Bitcoin, Ethereum Gain; XRP, Dogecoin Slide Amid Crypto Act Standoff: Analyst Spots BTC Bottom Signal That Preceded 740% Rally Before

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