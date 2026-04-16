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16.04.2026 13:23:58
Bitcoin, Ethereum Hold Firm As ETF Inflows Lift Market Sentiment For XRP, Dogecoin
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