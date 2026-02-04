|
04.02.2026 15:01:35
Bitcoin, Ethereum Liquidations Hit $704M In 24 Hours—And $70,000 Could Break, Polymarket Predicts
This article Bitcoin, Ethereum Liquidations Hit $704M In 24 Hours—And $70,000 Could Break, Polymarket Predicts originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1792
|
0,0010
|
|
0,08
|Japanischer Yen
|
185,107
|
0,0770
|
|
0,04
|Britische Pfund
|
0,8688
|
-0,0014
|
|
-0,17
|Schweizer Franken
|
0,9176
|
0,0009
|
|
0,10
|Hongkong-Dollar
|
9,2142
|
0,0081
|
|
0,09
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX im Minus -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.