|
31.12.2025 15:29:24
Bitcoin, Ethereum On Track For First Down Year Since 2022, But Cantor Sees Long-Term Bull Case
This article Bitcoin, Ethereum On Track For First Down Year Since 2022, But Cantor Sees Long-Term Bull Case originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1749
|
0,0001
|
|
0,01
|Japanischer Yen
|
184,0695
|
0,3795
|
|
0,21
|Britische Pfund
|
0,8709
|
-0,0014
|
|
-0,15
|Schweizer Franken
|
0,93
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,1424
|
0,0023
|
|
0,03