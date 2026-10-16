16.10.2026 14:44:48

Bitcoin, Ethereum or Solana? Raoul Pal Calls One 'Wildly Undervalued'

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Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
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