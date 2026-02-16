16.02.2026 15:21:43

Bitcoin, Ethereum Slip 3% As XRP, Dogecoin Fall Over 6% On Holiday-Thinned Trading

This article Bitcoin, Ethereum Slip 3% As XRP, Dogecoin Fall Over 6% On Holiday-Thinned Trading originally appeared on Benzinga.com.
Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1849
-0,0024
-0,20
Japanischer Yen
181,86
0,6200
0,34
Britische Pfund
0,8695
-0,0004
-0,05
Schweizer Franken
0,9119
0,0004
0,04
Hongkong-Dollar
9,2625
-0,0187
-0,20
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

