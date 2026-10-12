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12.10.2026 07:38:24
Bitcoin, Ethereum Struggled Last Week, But This Token Doubled Its Market Cap in 4 Days on Layer-1 Buzz
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Devisenkurse
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