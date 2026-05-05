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05.05.2026 04:18:11
Bitcoin, Ethereum Surge, While XRP, Dogecoin Stall Amid Iran War Flareup: Analyst Says BTC Closing Above This Level Could Open Path to $92,000
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Devisenkurse
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|Dollarkurs
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