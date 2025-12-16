|
16.12.2025 21:16:21
Bitcoin, XRP, Dogecoin Bump 1%, But Ethereum Disappoints
This article Bitcoin, XRP, Dogecoin Bump 1%, But Ethereum Disappoints originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1716
|
-0,0032
|
|
-0,27
|Japanischer Yen
|
182,1895
|
0,3595
|
|
0,20
|Britische Pfund
|
0,8793
|
0,0039
|
|
0,45
|Schweizer Franken
|
0,9348
|
0,0007
|
|
0,07
|Hongkong-Dollar
|
9,1144
|
-0,0250
|
|
-0,27