07.09.2026 03:56:58

Bitcoin, XRP, Dogecoin Dip; Ethereum Gains as Iran War Uncertainty Persists: Analyst Says 'Relatively Easy' for BTC to Hit $90,000 if This Happens

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Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
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