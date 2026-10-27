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27.10.2026 02:55:49
Bitcoin, XRP, Dogecoin Gain, but Ethereum Slips Amid Signs of 'Local Bottom': Top Analyst Identifies 'Next Buying Opportunity'
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1157
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-0,0018
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-0,16
|Japanischer Yen
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176,13
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0,1400
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0,08
|Britische Pfund
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0,8376
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-0,0001
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-0,01
|Schweizer Franken
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0,924
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-0,0007
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-0,08
|Hongkong-Dollar
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8,7522
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-0,0150
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-0,17