03.09.2026 03:54:52

Bitcoin, XRP, Dogecoin Gain; Ethereum Dips as Jobs Data Trims Rate Hike Odds: Correction Not Lessening Appetite of Whales, Notes Analyst

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ATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Aktienmärkte zeigen sich stärker. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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