Bitcoin 2023: Vor dem Sprung auf 40.000 $ und die wegweisende Woche für Spot-ETFs

Bitcoin’s Preis zeigt weiterhin eine bullische Tendenz, wobei die jüngste Preisbewegung den Kryptowährungskönig über den Bereich eines aufsteigenden parallelen Kanals hinausführt. Die Bullen behalten das Ruder in der Hand, und die Marke von 40.000 US-Dollar scheint nun greifbar nahe. Diese Entwicklung wird durch verschiedene Indikatoren unterstützt. Doch die Bullen müssen aufmerksam bleiben, da erhöhter Verkaufsdruck den Bitcoin-Preis wieder in den Kanal zurückbringen und das bullische Szenario infrage stellen könnte.

Bullenmarkt in Aktion: Analyse der Jüngsten Bitcoin-Preisbewegungen

Der jüngste Aufwärtstrend von Bitcoin deutet auf eine starke bullische Tendenz hin, die sich in der aktuellen Preisentwicklung manifestiert. Die Kryptowährung hat die oberen Grenzen eines aufsteigenden parallelen Kanals durchbrochen, was ihre starke Marktposition unterstreicht. Diese Dynamik wird durch die Zunahme des Kaufdrucks von den Bullen weiter verstärkt. Analysten prognostizieren, dass der Bitcoin-Preis das Range-High von 37.970 $ überschreiten und in einem hochbullischen Szenario sogar die 40.000 $-Marke erreichen könnte. Dies würde einem Anstieg von etwa 7 % über dem aktuellen Preisniveau entsprechen.

Quelle: TradingView

Die technischen Indikatoren unterstützen diese bullische Sichtweise. Der Relative Stärke Index (RSI) zeigt weiterhin nach oben, selbst in der überkauften Phase von BTC, was auf die mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet. Zudem deuten die Positionen des Awesome Oscillator (AO) und des Moving Average Convergence Divergence (MACD) auf eine starke Präsenz der Bullen im BTC-Markt hin. Beide Indikatoren befinden sich im positiven Bereich, was die bullische These weiter bekräftigt und darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend von Bitcoin noch Raum für Wachstum hat.

Allerdings ist Vorsicht geboten, da eine Erhöhung des Verkaufsdrucks den Bitcoin-Preis zurück in den aufsteigenden Kanal drängen könnte, was die bullische Perspektive gefährden würde. Eine kritische Unterstützungslinie liegt bei 35.500 $, der Mittellinie des Kanals. Ein Durchbruch und Abschluss unterhalb der unteren Grenze dieses Kanals könnte zu einem Preisrückgang bis auf das Niveau von 31.190 $ führen, was die bullische Ausrichtung zunichtemachen würde. Ein weiteres Warnsignal für mögliche Verkaufsaktivitäten ist ein Kreuzen des MACD unterhalb der Signallinie, während sich beide Bänder oberhalb der Mittellinie befinden.

Das Potenzial der Spot Bitcoin ETFs: Eine Entscheidungswoche für die SEC

Eine potenzielle Genehmigung von Spot Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) durch die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) steht im Fokus der Finanzwelt. Nate Geraci, Präsident des ETF Store und Host des ETF Prime Podcasts, hebt hervor, dass die SEC aktuell in einem engen Zeitfenster ist, um 19b-4 Genehmigungsbescheide für eine Gruppe von Spot Bitcoin ETFs zu erteilen. Bloomberg-Analyst James Seyffart unterstützt diese Einschätzung und betont die Bedeutung dieses Zeitraums für die Entscheidungsfindung der SEC.

Geraci erläutert die allgemeine Erwartung, dass die SEC eine Stapelgenehmigung für Spot Bitcoin ETFs vornehmen könnte, um den Anschein von Bevorzugung in einem hochkompetitiven Markt zu vermeiden. Die derzeit offene Möglichkeit für die SEC, 19b-4 Genehmigungsbescheide zu erteilen, ist entscheidend. Nach heute dem 17. November beginnt für neuere Anträge von Emittenten wie Hashdex, Franklin Templeton und Global X eine öffentliche Kommentierungsphase, was deren Einbeziehung in den aktuellen Genehmigungsprozess verhindern würde.

Neben der 19b-4 Genehmigung, die es ETFs erlaubt, an Börsen gelistet und gehandelt zu werden, ist die Zustimmung der SEC zu den Registrierungsanträgen der Emittenten ein weiterer entscheidender Schritt für den Start dieser ETFs. Geraci betont, dass die Genehmigung der Registrierungsanträge (S-1 oder S-3 im Falle von Grayscale) wesentlich wichtiger für den tatsächlichen Start der ETFs ist und voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird. Zudem bringt er das Szenario einer möglichen Regierungsstilllegung in dieser Woche ins Spiel, was zusätzliche Spannung in Bezug auf eine mögliche Genehmigung von Spot Bitcoin ETFs in dieser Woche erzeugt.

Bitcoin Halving: Eine Chance, Kleininvestitionen Massiv zu Steigern

Die Bitcoin-Halving-Ereignisse, die etwa alle vier Jahre stattfinden, haben einen signifikanten Einfluss auf den Wert der Kryptowährung, indem sie das Angebot an neuen Bitcoins reduzieren. Dies führt in der Regel zu einem Anstieg des Preises. Investoren haben ein besonderes Muster im Zusammenhang mit diesen Halving-Ereignissen beobachtet. Durch das Ausnutzen dieser Muster könnten kleine Investitionen erheblich an Wert gewinnen.

Ein bekannter Akteur in der Kryptowelt, Plan B, hebt das Potenzial dieser Investitionsstrategie hervor. Er betont, dass das gezielte Investieren während dieser drei Halving-Perioden und das Vermeiden von Investitionen in anderen Zeiten einen deutlich höheren Gewinn als das bloße Halten von Bitcoin ermöglicht hätte. Ein 5-Dollar-Investment hätte in diesem Szenario anstatt eines Wertes von 37.000 Dollar bei einfacher Haltung einen Wert von 130.000 Dollar erreicht.

Arthur Hayes, der ehemalige CEO von BitMEX, betrachtet Bitcoin als eine attraktive Anlageoption, besonders in Zeiten globaler Unruhen. Er sieht Bitcoin im Vergleich zu traditionellen Anlageklassen wie US-Staatsanleihen als überlegen an, was es zu einer sicheren Zuflucht für Investoren in turbulenten Zeiten macht. Hayes argumentiert, dass Bitcoin als Absicherung gegen geopolitische Spannungen dienen kann. Er empfiehlt, besonders bei Preisrückgängen während solcher Perioden in Bitcoin zu investieren, da es nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch potenziell lukrative Renditen in der Zukunft bieten kann.

Während die Bitcoin-Halving-Ereignisse und die Aussicht auf Spot Bitcoin ETFs die Investorenwelt in Atem halten, rückt ein weiteres innovatives Finanzprodukt in den Fokus, das die Dynamik des Kryptomarktes weiter anheizen könnte.

