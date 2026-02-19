19.02.2026 18:50:19

Bitcoin And Ethereum Futures Go 24/7 On CME As Stock Breaks Out To New Highs

This article Bitcoin And Ethereum Futures Go 24/7 On CME As Stock Breaks Out To New Highs originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1758
-0,0015
-0,13
Japanischer Yen
182,44
0,0700
0,04
Britische Pfund
0,8748
0,0008
0,09
Schweizer Franken
0,9123
-0,0006
-0,06
Hongkong-Dollar
9,1865
-0,0123
-0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:03 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig beweg -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen