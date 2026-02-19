|
19.02.2026 18:50:19
Bitcoin And Ethereum Futures Go 24/7 On CME As Stock Breaks Out To New Highs
This article Bitcoin And Ethereum Futures Go 24/7 On CME As Stock Breaks Out To New Highs originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1758
|
-0,0015
|
|
-0,13
|Japanischer Yen
|
182,44
|
0,0700
|
|
0,04
|Britische Pfund
|
0,8748
|
0,0008
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9123
|
-0,0006
|
|
-0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,1865
|
-0,0123
|
|
-0,13