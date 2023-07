Bitcoin bald als Reservewährung? Experten rechnen mit nächstem Bullrun

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Krypto-Riese Bitcoin könnte bald eine noch prominentere Rolle auf der Weltbühne spielen, wenn eine beeindruckende Gruppe aufstrebender Volkswirtschaften – die BRICS-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) – ihre Überlegungen, Bitcoin als Alternative zum US-Dollar im globalen Reservewährungssystem einzuführen, fortsetzen und die Prognosen von Kryptogrößen wie CZ sich bewahrheiten sollten.

Die BRICS-Länder erwägen Bitcoin als Alternative zum US-Dollar

Die BRICS-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) haben begonnen, die Verwendung von Bitcoin als potenzielle Alternative zur Dominanz des US-Dollars im internationalen Handel in Betracht zu ziehen. Dieser Schritt spiegelt den Wunsch dieser aufstrebenden Wirtschaften wider, ihre finanzielle Souveränität zu stärken und sich von der Abhängigkeit von traditionellen Währungen zu lösen.

In den letzten Jahren haben die BRICS-Länder ihre Bedenken gegenüber der übermäßigen Macht des US-Dollars im Weltwirtschaftssystem geäußert. Die Dominanz des Dollars ermöglicht es den Vereinigten Staaten, durch Sanktionen und andere finanzielle Maßnahmen erheblichen Einfluss auf die globalen Finanzströme auszuüben. Daher prüfen die BRICS-Länder die Möglichkeit, Kryptowährungen wie Bitcoin als alternative Währung für den Handel zwischen ihnen einzusetzen.

Bitcoin, die erste und bekannteste Kryptowährung, bietet einen dezentralisierten und grenzüberschreitenden Werttransfer, der von keiner Zentralbank oder Regierung reguliert wird. Diese Eigenschaften machen Bitcoin zu einer attraktiven Option für die BRICS-Länder, die nach Wegen suchen, um ihre finanziellen Beziehungen zu diversifizieren und ihre Abhängigkeit vom Dollar zu verringern.

Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass die hohe Volatilität von Bitcoin und andere Risiken, wie Sicherheitsprobleme und regulatorische Unsicherheiten, seine Anwendung als stabiles Tauschmedium einschränken könnten. Darüber hinaus könnten die technologischen Anforderungen und die Infrastruktur, die für die Einführung von Bitcoin notwendig sind, in einigen der BRICS-Länder noch nicht vollständig vorhanden sein.

Ungeachtet dieser Bedenken betonen Befürworter die potenziellen Vorteile der Verwendung von Bitcoin. Sie argumentieren, dass es nicht nur die Möglichkeit bietet, die Dominanz des US-Dollars zu umgehen, sondern auch, den Zugang zu Finanzdienstleistungen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen zu verbessern und die finanzielle Inklusion zu fördern.

Russland investiert bereits in Kryptowährungsmining

In einem bemerkenswerten Schritt in Richtung der Anerkennung und Akzeptanz von Kryptowährungen hat Russland zudem bereits damit begonnen, in großem Umfang in das Mining von Kryptowährungen zu investieren. Das Land sieht in der Kryptowährungsbranche eine wirtschaftliche Chance und einen strategischen Vorteil, der es ihm ermöglicht, seine Rolle im globalen Finanzsystem zu stärken.

BREAKING RUSSIA #BITCOIN



Russia eyes crypto mining legalization by 2024 . pic.twitter.com/P2BOwItJaB — BITCOINLFG® (@bitcoinlfgo) June 18, 2023

Kryptowährungs-Mining ist ein Prozess, bei dem komplexe mathematische Rätsel gelöst werden, um neue digitale Coins zu schaffen und Transaktionen in einem Blockchain-Netzwerk zu validieren. Russland, mit seinen reichen natürlichen Ressourcen und billigem Strom, bietet ein ideales Umfeld für das energieintensive Kryptowährungs-Mining.

Russische Unternehmen und Einzelpersonen haben bereits bedeutende Investitionen in Hardware, Software und Infrastruktur für das Mining von Kryptowährungen getätigt. Diese Investitionen wurden durch die Unterstützung und Anerkennung der Regierung verstärkt, die Kryptowährungen als wertvolle digitale Assets ansieht, die das Potenzial haben, den nationalen Wohlstand zu erhöhen und die Wirtschaft zu diversifizieren.

RUSSIAN MINERS ARE MINING

NEARLY $4 BILLION WORTH OF

CRYPTO & BITCOIN EVERY YEAR.



WHILE US IS PUSHING CRYPTO OUT



COUNTRIES LIKE CHINA & RUSSIA

ARE TAKING FULL ADVANTAGE OF

THE SITUATION & ARE ATTRACTING

ALL THE CAPITAL FROM U.S.



THIS WONT END WELL FOR THE WEST — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) June 16, 2023

Bitcoin-Kursprognose: Der nächste Bullrun steht bevor

Wenn man die dynamische Welt der Kryptowährungen betrachtet, steht Bitcoin mit seiner Marktführerschaft und seinem innovativen Charakter stets im Mittelpunkt des Interesses. Nach einer Phase der Stagnation und eines Bärenmarktes scheint sich die Stimmung zu drehen und eine neue Welle der Begeisterung steht bevor. Anleger, Analysten und Enthusiasten blicken alle auf die vielversprechende Aussicht auf einen bevorstehenden Bitcoin-Bullrun.

Ein Bullenmarkt, in dem die Kurse steigen und die Investoren optimistisch sind, wird durch eine Vielzahl von Faktoren ausgelöst. Beim Bitcoin können solche Faktoren die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel, regulatorische Fortschritte, technologische Verbesserungen oder einfach das wachsende Interesse von institutionellen Anlegern sein. Binance-Chef CZ sieht auch das anstehende Bitcoin-Halving als wichtigen Indikator, welcher bis 2025 für einen ordentlichen Schub des Bitcoin-Kurses sorgen könnte.

Aktuell zeigen verschiedene Indikatoren und Trends, dass der Bitcoin-Kurs möglicherweise an der Schwelle zu einem neuen Aufwärtstrend steht. Die Anzahl der aktiven Bitcoin-Wallets nimmt zu, was auf eine steigende Nutzung und Akzeptanz hindeutet. Zudem steigt das institutionelle Interesse an Kryptowährungen, mit immer mehr großen Finanzinstituten und Unternehmen, die Bitcoin in ihre Portfolios und Zahlungssysteme integrieren.

Darüber hinaus haben technologische Verbesserungen und Innovationen, insbesondere in Bezug auf die Skalierbarkeit und Effizienz des Bitcoin-Netzwerks, das Vertrauen und das Interesse der Anleger in die Kryptowährung gestärkt. Dies gilt vornehmlich im Kontext von Umweltbedenken, da Entwicklungen wie das Taproot-Upgrade das Potenzial haben, Bitcoin-Transaktionen effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.

BTC20: Die ideale Investitionsalternative zu Bitcoin

BTC20 ist ein brandneues Krypto-Asset, das die Vorzüge von Bitcoin repräsentiert und auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut wird. Es verspricht Anlegern, die den anfänglichen Hype von Bitcoin verpasst haben, nochmals eine Chance bei einem vergleichbaren Projekt zum günstigen Preis von nur einem Dollar einzusteigen.

Zudem zeichnet sich BTC20 durch die Interoperabilität der Ethereum-Blockchain aus. Es nutzt die Stärken von Smart Contracts und kann in verschiedenen DeFi-Anwendungen eingesetzt werden. Damit öffnen sich Türen zu fortschrittlichen Finanzstrategien wie Lending und Yield Farming. Zudem profitiert BTC20 von den Sicherheits- und Skalierbarkeitsvorteilen der Ethereum-Blockchain.

Der bevorstehende PreSale von BTC20 bietet eine hervorragende Gelegenheit für Investoren. In dieser Phase können Anleger das neue Asset zu einem niedrigeren Preis erwerben, bevor es am Hauptmarkt gelistet wird. Dies kann die Chance auf zukünftige Wertsteigerungen eröffnen. Der PreSale dient zudem als Einführung in das BTC20-Ökosystem und bietet die Möglichkeit, Teil der Community zu werden. Durch das frühe Engagement können Anleger jetzt maximal von einem möglichen zukünftigen Wachstum profitieren.