Bitcoin Cash: So lukrativ wäre eine Investition von vor 1 Jahr gewesen
Bitcoin Cash kostete gestern vor 1 Jahr 405,03 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,469 BCH im Portfolio. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären gestern 1 273,72 USD wert gewesen, da sich der BCH-USD-Kurs auf 515,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,37 Prozent gesteigert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 268,84 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654,75 USD.
