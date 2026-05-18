Bitcoin Cash: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einer frühen Bitcoin Cash-Investition verdienen können.

Vor 1 Jahr kostete ein Bitcoin Cash 391,90 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in BCH investiert hätte, hätte er nun 2,552 Bitcoin Cash im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 030,90 USD, da sich der Wert eines Coins am 17.05.2026 auf 404,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,09 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Bitcoin Cash am 18.05.2026 bei 372,63 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net