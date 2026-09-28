Kryptowährungen 28.09.2026 19:43:13

Bitcoin Cash: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Bitcoin Cash: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bitcoin Cash hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 27.09.2023 lag der Kurs von Bitcoin Cash bei 228,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43,73 BCH im Portfolio. Da sich der Wert von Bitcoin Cash am 27.09.2026 auf 332,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 536,51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 45,37 Prozent.

Am 24.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Am 03.01.2026 erreichte Bitcoin Cash sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

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