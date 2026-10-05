BCH-Investmentbeispiel 05.10.2026 19:43:13

Bitcoin Cash: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Bitcoin Cash: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Bitcoin Cash eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Bitcoin Cash kostete am 04.10.2021 551,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,1814 Bitcoin Cash. Die gehaltenen Coins wären am 04.10.2026 57,88 USD wert gewesen, da der BCH-USD-Kurs bei 319,00 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 42,12 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von BCH liegt derzeit bei 190,02 USD und wurde am 24.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 654,75 USD und wurde am 03.01.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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