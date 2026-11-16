Bitcoin Cash: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Bitcoin Cash eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Bitcoin Cash war am 15.11.2021 666,39 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in BCH investiert worden wären, hätte man nun 0,1501 Bitcoin Cash im Depot. Da sich der BCH-USD-Kurs gestern auf 210,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31,58 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -68,42 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 24.06.2026 bei 190,02 USD. Bei 654,75 USD erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net