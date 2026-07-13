Wertentwicklung im Fokus 13.07.2026 19:43:13

Bitcoin Cash: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bitcoin Cash: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Investment in Bitcoin Cash hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Bitcoin Cash wurde am 12.07.2021 zu einem Wert von 480,52 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,2081 BCH im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 49,93 USD, da sich der Wert eines Coins am 12.07.2026 auf 239,92 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 50,07 Prozent gleich.

Bei 190,02 USD erreichte BCH am 24.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

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