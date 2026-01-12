Krypto-Investment im Fokus 12.01.2026 19:43:13

Bitcoin Cash: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verdient hätten

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Bitcoin Cash verdienen können.

Vor 1 Jahr kostete ein Bitcoin Cash 441,04 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 1 000 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,267 Bitcoin Cash. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 469,26 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.01.2026 auf 648,01 USD belief. Mit einer Performance von +46,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 268,84 USD. Am 03.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

