|Krypto-Investment im Fokus
|
12.01.2026 19:43:13
Bitcoin Cash: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
Vor 1 Jahr kostete ein Bitcoin Cash 441,04 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 1 000 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,267 Bitcoin Cash. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 469,26 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.01.2026 auf 648,01 USD belief. Mit einer Performance von +46,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 268,84 USD. Am 03.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1671
|
0,0037
|
|
0,31
|Japanischer Yen
|
184,5725
|
0,6825
|
|
0,37
|Britische Pfund
|
0,867
|
-0,0011
|
|
-0,13
|Schweizer Franken
|
0,9303
|
-0,0007
|
|
-0,08
|Hongkong-Dollar
|
9,0993
|
0,0318
|
|
0,35