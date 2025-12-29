|Entwicklung der Anlage
|
29.12.2025 19:43:13
Bitcoin Cash: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Am 28.12.2020 kostete Bitcoin Cash 361,80 USD. Bei einem BCH-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,2764 Bitcoin Cash. Das Investment hätte nun einen Wert von 171,73 USD, da Bitcoin Cash am 28.12.2025 621,33 USD wert war. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,73 Prozent angewachsen.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 268,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 19.12.2025 erreicht und liegt bei 624,50 USD.
Redaktion finanzen.net
