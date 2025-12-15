Bitcoin Cash: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Bitcoin Cash Anlegern gebracht.

Gestern vor 1 Jahr wurde Bitcoin Cash bei 534,03 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,873 BCH-Coins Da sich der Wert von Bitcoin Cash am 14.12.2025 auf 558,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 046,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,67 Prozent gesteigert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 268,84 USD. Am 18.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 624,46 USD.

Redaktion finanzen.net