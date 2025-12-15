|Performance im Blick
Bitcoin Cash: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Gestern vor 1 Jahr wurde Bitcoin Cash bei 534,03 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,873 BCH-Coins Da sich der Wert von Bitcoin Cash am 14.12.2025 auf 558,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 046,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,67 Prozent gesteigert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 268,84 USD. Am 18.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 624,46 USD.
Redaktion finanzen.net
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1742
|
0,0002
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
182,44
|
-0,4500
|
|
-0,25
|Britische Pfund
|
0,8787
|
0,0010
|
|
0,11
|Schweizer Franken
|
0,9358
|
0,0015
|
|
0,16
|Hongkong-Dollar
|
9,1378
|
-0,0002
|
|
0,00
