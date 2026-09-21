|Einblick in die Performance
|
21.09.2026 19:43:13
Bitcoin Cash: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Am 20.09.2025 kostete Bitcoin Cash 594,98 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in BCH investiert hätte, hätte er nun 1,681 Bitcoin Cash. Die Anlage hätte nun einen Wert von 424,74 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.09.2026 auf 252,71 USD belief. Das entspricht einem Minus von 57,53 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von BCH liegt derzeit bei 190,02 USD und wurde am 24.06.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1463
|
-0,0020
|
|
-0,17
|Japanischer Yen
|
180,55
|
0,4700
|
|
0,26
|Britische Pfund
|
0,8576
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,9417
|
-0,0024
|
|
-0,26
|Hongkong-Dollar
|
8,9933
|
-0,0137
|
|
-0,15
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: Gewinne an den US-Börsen -- ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.