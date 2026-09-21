Einblick in die Performance 21.09.2026 19:43:13

Bitcoin Cash: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Bitcoin Cash: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Bitcoin Cash verlieren können.

Am 20.09.2025 kostete Bitcoin Cash 594,98 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in BCH investiert hätte, hätte er nun 1,681 Bitcoin Cash. Die Anlage hätte nun einen Wert von 424,74 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.09.2026 auf 252,71 USD belief. Das entspricht einem Minus von 57,53 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von BCH liegt derzeit bei 190,02 USD und wurde am 24.06.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

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