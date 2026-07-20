|Lukrativer BCH-Einstieg?
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20.07.2026 19:43:13
Bitcoin Cash: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Bitcoin Cash 513,52 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in BCH vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,947 Bitcoin Cash. Die gehaltenen Coins wären am 19.07.2026 bei einem BCH-USD-Kurs von 214,58 USD 417,86 USD wert gewesen. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 58,21 Prozent verringert.
Am 24.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Am 03.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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