Lukrativer BCH-Einstieg? 20.07.2026 19:43:13

Bitcoin Cash: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Bitcoin Cash: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Bitcoin Cash gewesen.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Bitcoin Cash 513,52 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in BCH vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,947 Bitcoin Cash. Die gehaltenen Coins wären am 19.07.2026 bei einem BCH-USD-Kurs von 214,58 USD 417,86 USD wert gewesen. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 58,21 Prozent verringert.

Am 24.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Am 03.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1415
-0,0023
-0,20
Japanischer Yen
185,47
-0,1800
-0,10
Britische Pfund
0,8499
-0,0004
-0,05
Schweizer Franken
0,9247
0,0010
0,11
Hongkong-Dollar
8,9507
-0,0167
-0,19
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen geht es uneinheitlich zu. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen