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Bitcoin Cash: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Bitcoin Cash: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Bei einer frühen Bitcoin Cash-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Bitcoin Cash 890,06 USD. Bei einer Investition von 100 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,1124 Bitcoin Cash. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären am 19.04.2026 48,92 USD wert gewesen, da der BCH-USD-Kurs bei 435,42 USD lag. Das entspricht einem Schwund von 51,08 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Bitcoin Cash am 21.04.2025 bei 344,51 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

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