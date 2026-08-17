|Entwicklung unter der Lupe
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17.08.2026 19:43:13
Bitcoin Cash: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Gestern vor 3 Jahren kostete ein Bitcoin Cash 207,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,11 Bitcoin Cash. Da sich der BCH-USD-Kurs gestern auf 203,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 800,63 USD wert. Damit wäre das Investment um 1,99 Prozent gesunken.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte BCH am 24.06.2026 bei 190,02 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 03.01.2026 erreicht und liegt bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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