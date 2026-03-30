Bitcoin Cash: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Vor 5 Jahren wurde Bitcoin Cash bei 517,82 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in BCH investiert worden wären, hätte man nun 0,1931 Bitcoin Cash im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 87,26 USD, da sich der Wert von Bitcoin Cash am 29.03.2026 auf 451,83 USD belief. Mit einer Performance von -12,74 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 268,84 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 03.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net