|
17.08.2026 20:23:38
Bitcoin Cracks $64,000 Ethereum Rises 1% as XRP, Dogecoin Hold Steady
This article Bitcoin Cracks $64,000 Ethereum Rises 1% as XRP, Dogecoin Hold Steady originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1579
|
0,0008
|
|
0,07
|Japanischer Yen
|
184,64
|
0,4000
|
|
0,22
|Britische Pfund
|
0,8549
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,939
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Hongkong-Dollar
|
9,0824
|
0,0029
|
|
0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefer aus dem Handel -- DAX letztlich im Minus -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Auch an der Wall Street ging es abwärts. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.