24.11.2025 20:13:41
Bitcoin Cracks $88,000, Ethereum Eyes $3,000 As XRP, Dogecoin Rally On Grayscale ETF Launch
Bitcoin Cracks $88,000, Ethereum Eyes $3,000 As XRP, Dogecoin Rally On Grayscale ETF Launch originally appeared on Benzinga.com.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1523
|
0,0008
|
|
0,07
|Japanischer Yen
|
180,73
|
0,5500
|
|
0,31
|Britische Pfund
|
0,8792
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,9312
|
0,0002
|
|
0,02
|Hongkong-Dollar
|
8,9668
|
0,0062
|
|
0,07
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGewinne an den US-Börsen -- ATX und DAX schließen höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Der US-Leitindex zieht an. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.