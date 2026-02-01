Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.at finden Sie hier .

Der Bitcoin-Crash-Alarm heult die ganze Woche durch die Charts. Du checkst heute Morgen: BTC von 90k+ runter auf 82.100 Dollar, -10 Prozent WoW, Markt-Cap bei 1,65 Billionen. Liqos explodieren auf 1,7 Milliarden täglich, Longs weggefegt wie nichts. CoinGlass und Bloomberg malen’s brutal, Fear-Index bei 22, pure Panik. Das 2026-Wochen-Blutbad schlägt tiefer als erwartet.

Warum eskaliert’s? Death-Cross bestätigt, 50-Tage-MA unter 200-Tage, ETFs dumpen Milliarden (IBIT/FBTC out 900 Mio. +). Fed-Unsicherheit, Trump-Tarife, global risk-off. Doch im Chaos glänzt Bitcoin Hyper: Presale bei 0,013655 Dollar, 31,1 Mio reingefegt, ungerührt. Das BTC-L2-Projekt bietet Utility, die in Downturns zählt Bridge, DeFi, Staking.

Tiefster Sell-Off der Woche

Rote Kerzen dominieren: BTC crasht auf 81.200 Low, 6 Prozent täglich, Volumen 50 Mrd. Investing.com trackt Fed-Zögern und Options-Expiry (8,8 Mrd. als Trigger) LTH verkaufen, Willy Woo warnt vor 78k. Alts bluten stärker, ETH -8 Prozent, totaler Markt -12 Prozent.

Für dich als Trader: hohe Korrelation zu Aktien, Reset-Phase. Weak Hands raus, Boden naht. Update deine Watchlist mit Bitcoin Hyper.

Death Cross treibt Winter voran

Der Cross ist da, Bären-Signal pur. MEXC und Brandt sehen Ziele 74k-80k nächste Tage. Soziales explodiert mit “crash”, Retail kapituliert Post-FTX-Vibes, aber ohne Bank Run. Du spürst: Volas 2026-Woche testet Resilienz. Layer-2s wie Hyper profitieren langfristig Schau dir den Presale an.

Institutionen und ETFs im Rückzug

US-ETFs shed billions, BlackRock führt bei den Abflüssen. Bloomberg: Two-month low durch de-risking. Liqs 267k Trader, $1,7 Mrd. Polymarket-Odds: 44 % unter 82k morgen.​ Wöchentlich: Momentum down, aber expiry könnte bounce triggern. Bitcoin Hyper’s SVM-DeFi passt perfekt. Greif $HYPER jetzt.

Wöchentliche Prognose: Rebound oder Abgrund?

Nächste Woche: Bearish kurz, Changelly-Target 89 k Ende Feb, aber Risk 78 k bei Break. Prediction markets: 37 % 82-84k. Fed-Meeting nächste Woche key, Trump-Policy-Shift möglich. History post crash 20-30 % Rebound in 7-10 Tagen. Du positionierst smart: Hyper’s Roadmap (TGE Q1, Listings) macht’s crashresistent. 31 Mio raised, Staking-APYs hoch. Ideal für Rotation. Tritt bei!

Bitcoin Hyper: L2-Revolution im Chaos

Bitcoin Hyper (HYPER) rockt als BTC-Layer-2 auf Solana-VM: Schnelle TX, low fees, trustless Bridge – BTC deposit, Relay mintet wBTC für DeFi. Whitepaper: ZK-Proofs, keine BTC-Core-Änderungen. Presale seit Mai, 0,013655 $, ETH/USDT buys, no caps.oin Layer 2 auf SVM: Solana-VM-Power für ultraschnelle, billige BTC-Transaktionen. Du depositest BTC via Canonical Bridge, Relay verifiziert Headers trustless, mintet wrapped BTC on-chain für DeFi, NFTs, dApps. Whitepaper betont Zero-Knowledge-Proofs für Security, ohne Bitcoin-Core zu touchen.

Coinspeaker top pick, Community stark. In Blutbad: Utility > Hype. Potenzial 100x post-TGE. Perfekt getimed. Sichere Tokens! Die Woche endet bloody, aber Cycles drehen. Bitcoin Hyper (HYPER) baut BTC zu DeFi-Power, resilient gegen Dips. Nach Liq-Welle kommt Flip, investiere weise Hyper wartet auf dich. Kein Finanzrat hier. Krypto hochspekulativ, Totalverlust möglich. DYOR, risikiere nur Kleingeld.

Dieser Artikel stellt keine Finanzberatung dar. Krypto-Investments bergen hohe Risiken, inklusive Totalverlust. Recherchiere selbst, diversifiziere und investiere nur, was du dir leisten kannst, zu verlieren.