|
17.11.2025 20:56:17
Bitcoin Crashes Below $92,000, Ethereum Loses $3,000 As XRP, Dogecoin Get Routed On Bloody Monday
This article Bitcoin Crashes Below $92,000, Ethereum Loses $3,000 As XRP, Dogecoin Get Routed On Bloody Monday originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1593
|
-0,0031
|
|
-0,26
|Japanischer Yen
|
179,92
|
0,3400
|
|
0,19
|Britische Pfund
|
0,8812
|
-0,0015
|
|
-0,17
|Schweizer Franken
|
0,9227
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0113
|
-0,0234
|
|
-0,26
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: US-Börsen zum Sitzungsende schwach -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt tiefrot -- Asiens Börsen beenden Handel im Minus
Am heimischen Aktienmarkt war am Montag ein schwächerer Handel zu beobachten. Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenauftakt kräftig abwärts. Die US-Börsen schlossen ebenso leichter. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.