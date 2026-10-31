Krypto-Marktbericht 31.10.2026 17:23:14

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Kryptokurse am Nachmittag.

Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 0,42 Prozent auf 77.499,72 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 77.174,88 US-Dollar gelegen hatte.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,8 Prozent auf 10,27 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 11,4 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (55,87 US-Dollar) geht es um 0,82 Prozent auf 55,42 US-Dollar nach unten.

Nach 2.241,17 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagnachmittag um 0,33 Prozent auf 2.248,61 US-Dollar gestiegen.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 292,84 US-Dollar am Vortag auf 287,61 US-Dollar nach unten (1,78 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,254 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:11 auf 1,252 US-Dollar beziffert.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 1,08 Prozent auf 593,70 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 587,38 US-Dollar wert.

Zudem gibt Cardano nach. Um 0,72 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1937 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,1951 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1705 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1714 US-Dollar beziffert.

Zudem gibt Tron nach. Um 5,11 Prozent reduziert sich der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3120 US-Dollar, nachdem Tron am Vortag noch 0,3288 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Binancecoin-Kurs um 0,22 Prozent auf 705,13 US-Dollar. Am Vortag standen noch 703,59 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0759 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0757 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Solana um 0,22 Prozent auf 95,96 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 96,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet Avalanche um 17:11 ab. Es geht 0,26 Prozent auf 8,520 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,542 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 1,26 Prozent auf 11,57 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,43 US-Dollar.

Daneben fällt Sui um 0,55 Prozent auf 0,9014 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,9064 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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