Der Bitcoin hat sich nach dem jüngsten Kursrutsch wieder etwas über die Marke von 60.000 Dollar zurückgekämpft. Doch der November bleibt tiefrot.

Der Bitcoin hat sich etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt und ist wieder über die Marke von 60.000 Dollar gestiegen. Am Donnerstagnachmittag kostete die älteste und bekannteste Digitalwährung wieder knapp 60.350 Dollar, nachdem sie am Mittwoch noch auf fast 57.000 Dollar abgerutscht war. Am grundsätzlich negativen Trend der vergangenen Wochen und Monate ändert dies wenig. Alleine im November büßte der Bitcoin rund ein Fünftel seines Werts ein.

Ein Grund für den Kursrückgang ist die Erwartung steigender Zinsen in den USA, die andere Anlageformen attraktiver macht. Zum anderen belastet den Bitcoin der kräftige Abschwung der US-Technologieaktien in den vergangenen Wochen, der die Risikofreudigkeit der Investoren verringert. Darunter leidet der für seine hohe Volatilität bekannte Bitcoin.

Bitcoin verliert im Jahresverlauf deutlich an Wert

Mit dem deutlichen Rückgang im November stieg das Minus im bisherigen Jahresverlauf auf 30 Prozent. Der Bitcoin-Kurs hatte 2025 bereits um sechs Prozent nachgegeben. Es war erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.

Vom Rekordhoch mehr als 50 Prozent entfernt

Seit seinem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte der Bitcoin etwas mehr als 50 Prozent ein. Mit den jüngsten Verlusten liegt er auch auf Fünfjahressicht kaum mehr im Plus. Längerfristig gesehen ist er allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Seit November 2016 hat sich die Digitalwährung um rund 8.100 Prozent verteuert. Das heißt: Der Kurs kletterte um fast das 82-Fache nach oben.

Bitcoin dominiert weiterhin den Kryptomarkt

Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt aktuell bei etwas mehr als 1,2 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit knapp 2,1 Billionen Dollar angegeben. Mit rund 206 Milliarden und 174 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether.

FRANKFURT (dpa-AFX)