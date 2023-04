Bitcoin erneut über 30.000 US-Dollar - So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagmittag um 1,45 Prozent auf 30.832,13 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 30.391,67 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (131,24 US-Dollar) geht es um 1,83 Prozent auf 133,63 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 5,25 Prozent auf 2.117,23 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.011,61 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Litecoin um 3,29 Prozent auf 97,32 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 94,23 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 0,5135 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Freitagmittag um 3,65 Prozent auf 0,5322 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Cardano-Kurs um 2,94 Prozent auf 0,4382 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,4257 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Monero um 1,02 Prozent auf 163,66 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 162,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich IOTA im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2234 US-Dollar) geht es um 1,74 Prozent auf 0,2272 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Freitagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0026 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0026 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1081 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1054 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0421 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0411 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Dash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 2,46 Prozent auf 58,64 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 57,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,71 Prozent auf 13,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 12,47 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at