Bitcoin ETFs: Warum diese 3 Coins Bitcoin 2024 um bis zu 734 % abhängen könnten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es war eines der meisterwarteten Ereignisse im Krypto-Universum, seit es Bitcoin gibt. Die Einführung der Spot Bitcoin ETFs in den USA hat die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen und könnte eine der wichtigsten Entwicklungen sein, um die digalte Währung in den Mainstream zu bringen. Schon an den ersten Tagen wurden die Fonds für mehrere Milliarden Dollar gehandelt, das Interesse der Anleger ist groß und soll auch den Bitcoin-Kurs in diesem Jahr auf neue Höchststände treiben. Es wird erwartet, dass der Kurs der ältesten Kryptowährung heuer auf weit über 100.000 Dollar steigt, was ein Plus von mehr als 150 % bedeuten könnte. Dennoch wird es auch in diesem Jahr wieder zahleiche Altcoins geben, die den Platzhirsch outperformen können. Bei den folgenden drei Coins deuten derzeit alle Anzeichen darauf hin, dass es noch heuer zur Kursexplosion kommen könnte.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX)

Mit Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) kommt ein neuer Coin auf den Markt, der laut Einschätzung einiger Experten die Mining-Industrie umkrempeln könnte. Die Zeiten, in denen man Bitcoin mit dem Laptop schürfen kann, sind längst vorbei. Inzwischen dominieren Großunternehmen den Markt, die ganze Rechenzentren bauen, um das digitale Gold zu schürfen, wodurch Privatpersonen und Kleinanleger nur noch sehr schwer ins Geschäft einsteigen können. Bitcoin Minetrix könnte dieses Problem mit seinem einzigartigen Stake to Mine-Konzept schon bald lösen.

(Stake to Mine Dashboard – Quelle: Bitcoin Minetrix)

Investoren, die $BTCMTX-Token halten und in den Staking Pool einzahlen, erhalten dafür nach dem Token-Vorverkauf Credits, die für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden können. Dieses Guthaben kann direkt über das Stake to Mine Dashboard verwaltet werden, sodass Anleger auch indirekt von steigenden Bitcoin-Preisen profitieren können, ohne die Risiken eingehen zu müssen, die üblicherweise mit dem Cloud Mining einhergehen.

Dadurch wird nicht nur der Mining-Markt wieder für alle zugänglich, die sich nicht gleich die nötige Hardware dafür kaufen wollen, sondern auch die Netzwerksicherheit von Bitcoin erhöht und zur Dezentralisierung von Bitcoin beigetragen, da so verhindert wird, dass nur eine Handvoll Unternehmen den Großteil der Hash Power bereitstellen.

(BTCMTX Presale – Quelle: Bitcoin Minetrix)

Bitcoin Minetrix befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, sodass Investieren die $BTCMTX-Token derzeit noch im Presale kaufen können, bevor der Coin an den Kryptobörsen gelistet wird. Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach angehoben, wovon frühe Käufer bereits profitieren können, während es nach dem Handelsstart an den Exchanges schnell zu einer Kursexplosion kommen kann.

Meme Kombat ($MK)

Auch Meme Coins werden in diesem Bullrun wieder eine zentrale Rolle spielen. Nachdem PEPE und BONK im letzten Jahr die Milliarden Dollar Marke geknackt haben, dürfte das wohl auch heuer bei einem Coin gelingen. Aber auch lange bevor die Bewertung auf über eine Milliarde Dollar steigt, können frühe Käufer mit Meme Coins Renditen erzielen, von denen man anderswo nicht einmal zu träumen wagt. Meme Kombat kombiniert den Hype um Meme Coins mit einer Battle-Arena, in der die Figuren der beliebtesten Coins wie PEPE und DOGE gegeneinander antreten können.

(Meme Kombat Battles – Quelle: Meme Kombat)

Aufgrund der Tatsache, dass auf der Plattform die Communities der beliebtesten Meme Coins zusammenkommen können, hat Meme Kombat das Potenzial, viral zu gehen. Die User können ihren Favoriten in der Arena unterstützen und mit $MK-Token auf den Sieger setzen, um mit ein bisschen Glück ihre Bestände zu vermehren. Da die Kämpfe zwischen den Charakteren von KI generiert werden, unterliegt der Ausgang dem Zufallsprinzip.

Der $MK-Token ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren bereits Token im Wert von knapp 7 Millionen Dollar gekauft haben. Da der Vorverkauf auf 10 Millionen Dollar begrenzt ist, dürfte dieser schon bald wieder enden. Nach dem Presale wird $MK an den Kryptobörsen gelistet und auch die erste Battle-Saison beginnt dann, wodurch die Bekanntheit der Plattform und die Nachfrage nach $MK-Token sprunghaft ansteigen kann, was eine Kursexplosion nach dem Launch sehr wahrscheinlich macht.

SPONGE V2 ($SPONGEV2)

Wer auf Meme Coins setzt, hat wahrscheinlich den Megaerfolg von SPONGE im letzten Jahr mitbekommen. Der Token ist innerhalb weniger Tage auf eine Marktkapitalisierung von über 100 Millionen Dollar gestiegen, sodass frühe Käufer ihr Kapital verhundertfachen konnten. In diesem Jahr launcht dasselbe Team den Nachfolger $SPONGEV2, der die Erfolge des ersten Sponge-Tokens übertreffen soll. Um dieses Ziel zu erreichen, soll es diesmal noch mehr Marketing und noch größere Kryptobörsen, sowie ein eigenes Play 2 Earn Game geben.



(SPONGE-Erfolge – Quelle: Sponge-Website)

Gelingt es dem Team, den Erfolg des ersten Sponge-Tokens zu übertreffen, könnten frühe Käufer diesmal noch mehr aus ihrem Kapital machen. Da schon der Vorgänger auf mehr als 10 Kryptobörsen gelistet wurde, wird vermutet, dass die Entwickler diesmal sogar ein Coinbase- oder Binance-Listing anstreben könnten, wodurch es wohl schnell zu einer Kursexplosion kommen würde.

Wer beim neuen $SPONGEV2 von Anfang an dabei sein will und bereits SPONGE-Token besitzt, kann diese über die Website in den V2-Staking Pool einzahlen und erhält dafür als Rendite bereits den neuen $SPONGEV2 mit der angegebenen APY, die mit der Größe des Staking Pools variiert. Wer noch keine SPONGE besitzt, kann die Token auf der Website kaufen und staken und erhält dafür als Bonus dieselbe Menge an neuen $SPONGEV2-Token, die direkt beim Launch beansprucht werden können, sodass diejenigen, die jetzt noch auf SPONGE setzen, die ersten sein werden, die $SPONGEV2 erhalten und wahrscheinlich noch zum bestmöglichen Preise einsteigen können.

Jetzt $SPONGE kaufen und $SPONGEV2 als Belohnung erhalten.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.