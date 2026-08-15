|Tops & Flops
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16.08.2026 01:19:00
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen in der Kalenderwoche 33:
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Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com,Stanislav Duben / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,157
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0,0041
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0,35
|Japanischer Yen
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184,29
|
0,3700
|
|
0,20
|Britische Pfund
|
0,8557
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,941
|
0,0031
|
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0,33
|Hongkong-Dollar
|
9,0795
|
0,0336
|
|
0,37
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