|Tops & Flops
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30.08.2026 04:29:00
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen in der Kalenderwoche 35:
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Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com,Stanislav Duben / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1582
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-0,0071
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-0,61
|Japanischer Yen
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185,44
|
-0,2900
|
|
-0,16
|Britische Pfund
|
0,8561
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,9377
|
0,0004
|
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0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,0802
|
-0,0530
|
|
-0,58
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